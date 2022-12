Francesca Chillemi ha il Covid, niente Ballando con le stelle

17 dicembre 2022 a

Francesca Chillemi era attesissima ospite di Ballando con le stelle nella puntata di questa sera, 17 dicembre. Ma l'attrice ieri è risultata positiva al Covid e non sarà lei la ballerina per una notte. Milly Carlucci lo ha annunciato ufficialmente e ha dovuto provvedere a sostituirla con un altro personaggio della tv legato alla fiction Che Dio ci aiuti.

Lanciata nei primi anni 2000 dalla vittoria della corona di Miss Italia nell’omonimo concorso di bellezza, Francesca è oggi una attrice affermata. Siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, 37 anni, ha iniziato come modella. Da lì alla tv il passo è stato breve e la Chillemi ha avuto modo di mostrare il suo talento davanti alla macchina da presa. Ha preso parte a molte fiction, fra le quali menzioniamo Sposami, Carabinieri, Squadra antimafia, La bella e la bestia, Il Commissario Montalbano e Un medico in famiglia 4.

La vera svolta nella sua carriera tuttavia è arrivata con Che Dio ci aiuti, al fianco di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Chillemi è la compagna di Stefano Rosso, figlio del celebre fondatore del marchio di moda Diesel, Renzo. La coppia ha una figlia, la piccola Rania, nata nel 2016. In passato, Francesca è stata sentimentalmente legata al collega Francesco Scianna.

