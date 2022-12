Silvia Toffanin, chi è il marito Piersilvio Berlusconi e l'amore per i figli: carriera e vita privata della conduttrice di Verissimo

17 dicembre 2022 a

Oggi pomeriggio, sabato 17 dicembre, su Canale5 va in onda una puntata speciale di Verissimo dal titolo Le storie (dalle ore 14). Nessuna nuova intervista da parte di Silvia Toffanin, il rotocalco Mediaset del weekend va in vacanza e così verrà dato spazio - in replica - alle interviste più interessanti ed emozionanti, quelle che sono piaciute di più al pubblico nel corso di queste puntate autunnali.

Silvia Toffanin conduce Verissimo dal 2006 mentre in programma va in onda dal 1996 (in precedenza si sono alternati alla conduzione Cristina Parodi con brevi sostituzioni da parte di Marco Liorni e Benedetta Corbi. Poi anche Giuseppe Brindisi e Paola Perego). Toffanin, dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1997 inizia a lavorare in televisione come letterina di Passaparola (Canale5) debuttando alla conduzione nel programma Nonsolomoda (dal 2002 al 2009). Nel frattempo è stata inviata di Popstars e ha condotto Moda mare a Porto Cervo. Iscritta all'albo dei giornalisti dal 2004 ha condotto, per una settimana, anche Striscia la notizia. Originaria di Marostica, nel Vicentino, ha 43 anni ed è sposata con Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset: hanno avuto due figli (Sofia Valentina e Lorenzo Mattia).

