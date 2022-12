Le parole, stasera in tv 17 dicembre su Rai3 l'ultima puntata del 2022. Tra gli ospiti Alberto Angela

17 dicembre 2022 a

Stasera in tv, 17 dicembre, un altro appuntamento del sabato su Rai3 con Le parole (dalle ore 20,20), l'ultimo prima della pausa natalizia. Il programma di Massimo Gramellini (con Roberto Vecchioni) tornerà comunque a gennaio. La puntata di oggi si aprirà con Alberto Angela.

Libri in onda con Concita De Gregorio per raccontare l'anno che sta finendo

Il programma di Gramellini racconta l’attualità, attraverso la ricerca delle parole giuste per comprenderla. Serena Dandini, Donato Carrisi e Peter Gomez saranno gli ospiti che siederanno sugli sgabelli per un confronto sui principali fatti della settimana. Inoltre, interverranno il direttore dell’Ansa, Luigi Contu, e Aldo Cazzullo, quest’ultimo collegato dal Qatar, alla vigilia della finale Argentina-Francia.

Spazio alla storia di Guido Santini, un giovane medico di base che con il suo entusiasmo e la sua passione segue otto ambulatori sparsi nella provincia di Arezzo per un totale di 1770 pazienti. Una vita che Guido ha scelto e che denuncia ancora una volta le falle di una sanità ormai al collasso. Immancabile la presenza di Roberto Vecchioni con le sue lezioni sulla magia delle parole e il collegamento con la giornalista Giovanna Botteri per un commento sulle notizie dall’estero. Anche questa settimana torna il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani per un parallelismo tra le foto simbolo dell’agenzia Ansa con alcuni capolavori dell’arte e Saverio Raimondo, con la sua rubrica “La classifica” sui cinque piatti immancabili nei giorni di festa. In chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

