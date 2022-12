Un giorno in pretura, il processo per l'omicidio di Paolo Vaj: la storia. Stanotte in tv 17 dicembre su Rai3

17 dicembre 2022 a

Stanotte consueto appuntamento in tarda seconda serata con Un giorno in pretura, programma culti (e longevo) di Rai3 ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi. Nella puntata di oggi, in onda intorno a mezzanotte, spazio al processo per l'omicidio di Paolo Vaj. Per la sua morte sono imputate la sua compagna e un'amica.

La storia raccontata è quella della morte di Paolo Vaj, un uomo che viveva con la compagna Patrizia Armellin e l'amica di lei, Angelica Cormaci. Le due donne sono imputate per l'omicidio dell'uomo avvenuto in casa nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 2019, e si difendono inizialmente dicendo che la morte è avvenuta a causa di un forte litigio. Ma è andata davvero così? Per accertare i fatti si scava nella vita dei protagonisti e viene a galla un mondo di relazioni intrecciate tramite la piattaforma Second Life, un gioco che per alcuni è diventato così pericoloso tanto da confondere e sovrapporre la vita reale con quella virtuale.

La puntata odierna di Un giorno in pretura è visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate settimane e delle stagioni precedenti.

