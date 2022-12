Libri in onda con Concita De Gregorio stasera in tv 17 dicembre su La7

17 dicembre 2022 a

Stasera in tv, 17 dicembre, appuntamento con Libri in onda (La7, ore 21,15). Alla conduzione Concita De Gregorio che vuole raccontare l'anno che sta finendo con i libri e all'insegna di parole, suoni e immagini.

Un viaggio "sentimentale" intimo e trasversale tra le pagine di libri da usare come bussole in questo tempo affollato. Libri da regalare e regalarsi, storie per sentirsi meno soli e per decifrare il presente. Il programma si divide in due puntate. In quella di oggi, dal titolo Finimondo, ci saranno ospiti Massimo Recalcati, Paolo Giordano, Maya Sansa e Davide Mencarelli. Domani, nella puntata Frontiere, spazio invece Erri De Luca, Francesca Mannocchi, Telmo Pievani, Tosca e Zerocalcare.

