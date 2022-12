Ballando con le stelle verso la finale, il ripescaggio: stasera in tv 17 dicembre su Rai1. Chi sono i ballerini per una notte

17 dicembre 2022 a

Stasera in tv, 17 dicembre, torna l'appuntamento con Ballando con le stelle su Rai1 (dalle ore 20,35), lo show del sabato sera con Milly Carlucci alla conduzione, affiancata da Paolo Belli, che si proietta verso la finale. Una penultima puntata decisiva perché si sceglieranno le coppie che poi venerdì 23 si giocheranno il titolo dell'edizione 2022. Particolarmente atteso il momento del ripescaggio: una delle coppie eliminate nel corso di questa stagione potrà rientrare in gara e correre per la vittoria.

Quindi da una parte le sei coppie finaliste che lotteranno per accaparrarsi dei punti con cui avvantaggiarsi nella finalissima (sono Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor), dall'altra invece le altre sei che si esibiranno per il ripescaggio (sono Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina). Non mancheranno poi i confronti con i giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Gugliermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Nello spazio dedicato al Ballerino per una notte si esibiscono in performance uniche i protagonisti di due delle fiction più amate dal pubblico televisivo: dal Paradiso delle signore, Emanuel Caserio, Valentina Bartolo, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo e Lucrezia Massari realizzano una coreografia in abiti anni Sessanta mentre, in una coreografia realizzata ad hoc per lei, si esibisce Francesca Chillemi e - come direbbe Suor Angela - Che Dio ci aiuti. Entrambe le esibizioni vengono valutate dalla Giuria in studio e il punteggio così ottenuto andrà a migliorare la posizione delle coppie in gara.

