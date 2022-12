Linea Verde Life, oggi in tv 17 dicembre su Rai1: tappa in Sicilia, da Palermo a Cefalù

17 dicembre 2022 a

Oggi in tv, sabato 17 dicembre, nel nuovo appuntamento con Linea Verde Life (su Rai1 dalle ore 12,30), Daniela Ferolla e Marcello Masi faranno tappa in Sicilia, lungo il percorso Arabo-Normanno, tra Palermo e Cefalù. Un viaggio per scoprire la bellezza dell’isola in ogni sua declinazione: monumenti, mare, montagna. Tradizioni, cucina, innovazioni e nuove mete di turismo invernale.

Daniela Ferolla, volto di Linea Verde dal 2014: più di vent'anni fa il trionfo a Miss Italia

Tra i protagonisti della puntata anche l’Orto Botanico di Palermo, per raccontare le sorprese dovute ai cambiamenti climatici come la prima coltivazione di caffè prodotto interamente a Palermo. E poi il Geoparco delle Madonie e l’Osservatorio Gal Hassin, dove si studia il Sole, si monitorano meteore, asteroidi e la "Spazzatura Spaziale". E ancora, il nuovo turismo sostenibile, attraverso case sospese e nascoste nei boschi del parco. Poi tappa a Cefalù per raccontare le buone pratiche degli abitanti tra i vicoli della cittadina. Infine, non mancherà lo spazio dedicato al buon cibo tra botteghe e prodotti tipici locali, mentre Federica De Denaro preparerà, invece, una ricetta sempre più Life.

