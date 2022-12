Grande Fratello Vip, altri nuovi concorrenti e la rottura tra Fiordelisi e Donnamaria: stasera in tv 17 dicembre su Canale5

17 dicembre 2022 a

Stasera in tv, oggi 17 dicembre 2022, un'altra puntata di sabato del Grande Fratello Vip 7 (Canale5, dalle ore 21,40). Il reality - condotto da Alfonso Signorini - promette anche nella puntata odierna tante sorprese tra emozioni, polemiche, nuovi concorrenti e litigi. Spazio innanzitutto alla spiegazione della squalifica (causa bestemmia) di Riccardo Fogli: il cantante entrato nella casa lunedì sera nella giornata di martedì era già fuori dai giochi. Chissà che lo stesso Fogli non sia in studio. Entro Natale poi entreranno almeno altri tre nuovi concorrenti (un quarto è previsto poco più avanti). Si tratta di Davide Donadei, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. I primi due dovrebbero entrare nella casa già nella puntata di stasera.

Spazio poi alla settimana che hanno trascorso nella casa Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, quest'ultima ospite per una settimana dopo la squalifica di inizio ottobre). Il possibile flirt non si è concretizzato: l'hair stylist ha preso atto che la cantante ed ereditiera fuori dalla casa del GF Vip sta portando avanti una conoscenza e così si è tirato indietro rispetto ai propositi bellicosi delle scorse settimane. L'argomento sarà oggetto di discussione nella puntata. Tra l'altro Spinalbese si è lasciato sfuggire nella casa che a breve uscirà, temporaneamente, "per sottoporsi a un intervento chirurgico". Così trascorrerà il Natale insieme alla figlia, il ritorno è previsto subito dopo Capodanno verosimilmente.

La puntata di stasera non è a eliminazione (al televoto però ci sono Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello). Sicuramente non mancherà un approfondimento della settimana trascorsa da Oriana Marzoli e lo stesso Romita, protagonisti recenti, oltre a Milena Miconi appena entrata. Approfondimento poi circa la rottura tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la coppia è scoppiata e il confronto tra i due si prevede acceso stasera.

