Propaganda Live, il best of di quest'anno stasera in tv su La7: interviste, rubriche e reportage

Stasera in tv, 16 dicembre 2022, consueto appuntamento del venerdì su La7 con Propaganda Live. Ma sarà una puntata speciale, un best of, perché l'appuntamento non è in diretta ma un registrato dei migliori momenti di questa prima parte della stagione (il programma tornerà davvero live dopo le festività natalizie.

Spazio dunque a una lunga carrellata dei momenti migliori e più divertenti dell’anno che sta per concludersi. Ecco cosa vedremo in tre ore di programma. Sarà l’occasione giusta per rivedere le interviste più divertenti e interessanti ai protagonisti della politica, della società e del mondo dello spettacolo che si sono avvicendati nello studio di La7 nel corso degli ultimi mesi. Rivedremo anche i migliori reportage che Diego “Zoro” Bianchi ha dedicato ai temi caldi dell’attualità italiana nel corso dei mesi: dal racconto delle elezioni che a settembre hanno assegnato la guida del governo al centro-destra alla tragica frana di Ischia, fino al racconto degli sbarchi a Lampedusa che troppo spesso si sono trasformati in tragedia nel disinteresse della politica.

E ancora: rivedremo i migliori momenti interventi degli ospiti del cast fisso composto da Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, ma anche le parentesi musicali più belle, i monologhi di Valerio Aprea e Andrea Pennacchi, le parodie di Fabio Celenza e le più belle vignette del geniale Makkox. Insomma, sarà un best of da non perdere che intratterrà per una sera ancora i telespettatori di La7 in attesa di rivedere dal vivo Propaganda Live all’inizio del nuovo anno.

