Rocco Siffredi difende Sara Tommasi: "Bella giustizia. Sono schifato da chi l'ha usata"

16 dicembre 2022 a

a

a

Rocco Siffredi controcorrente sull'assoluzione dei quattro uomini accusati di aver stuprato Sara Tommasi. In una storia su Instagram il celebre pornoattore accusa: "Bella giustizia, pensavo avessero buttato la chiave! Povera ragazza" ha scritto.

Sara Tommasi, non fu violenza sessuale: "Accetto la sentenza ma non la condivido"

Siffredi - in questi giorni al centro di una polemica dopo aver ritirato un premio nella sua Ortona - ha detto la sua anche durante la puntata di Chiambretti ore 10 su Radio2. Se alcuni mesi fa aveva stroncato Tommasi quando uscì il suo primo porno come attrice, stavolta invece accusa e denuncia cambiando rotto: "Sono schifato che ci sia gente che conosco, erano miei ex produttori, che hanno osato fare una cosa del genere. Quella ragazza, Sara Tommasi, non è in grado di intendere e di volere, non faccio il moralista proprio io, anzi sono incazzatissimo; quando tu hai in mano persone così fragili devi fare di tutto perché questo non avvenga". Non soddisfatto, Siffredi aggiunge: "Credo che Sara non sia in grado di decidere se ha voglia o no di girare, basta ricordare certi suoi comportamenti, certe situazioni nelle quali è stata coinvolta, non sa neppure lei se ha firmato volontariamente la liberatoria, non si rende conto di quello che sta accadendo. E tutto questo rovina il nostro ambiente. Non capisco chi stia giocando alle sue spalle, so però che c'è gente che pur di mettersi un euro in tasca si venderebbe la madre".

Sara Tommasi li aveva accusati di averla drogata, stuprata e costretta a girare un porno: tutti assolti

Sara Tommasi, una vita tra televisione, film hard ed eccessi. Poi l'amore e il matrimonio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.