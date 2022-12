Sanremo Giovani 2022, la finale su Rai1 stasera 16 dicembre: la scaletta dei cantanti

16 dicembre 2022 a

Stasera in tv - venerdì 16 dicembre 2022 - appuntamento con la finale di Sanremo Giovani 2022 su Rai1 (dalle ore 21,25). Alla conduzione dello show in prima serata è Amadeus, sono 12 i concorrenti. Nel corso della serata saranno inoltre rivelati i titoli di tutti i brani dei big di Sanremo 2023 (dal 7 all'11 febbraio). Quest'anno passeranno in sei, anziché tre, alla categoria big.

I dodici cantanti che si esibiranno oggi, otto sono stati selezionati da Amadeus, con la collaborazione della commissione musicale (Federica Lentini, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis), gli altri quattro dopo una lunga selezione organizzata da Area Sanremo. La scaletta: Colla zio - "Asfalto"; Fiat 131 - "Pupille"; gIANMARIA - "La città che odi"; Giuse The Lizia - "Sincera"; Maninni - "Mille porte"; Mida - "Malditè"; NOOR - "Tua Amelie"; Olly - "L’anima balla"; Romeo & Drill - "Giorno di scuola"; Sethu - "Sottoterra"; Shari - "Sotto voce da Monfalcone"; Will - "Le cose più importanti".

I partecipanti saranno votati dalla Commissione musicale del Festival e dal direttore artistico. Sanremo Giovani sarà visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

