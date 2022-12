Piazzapulita, stasera giovedì 15 dicembre su La7: speciale "I fuorilegge"

15 dicembre 2022 a

Piazzapulita, nuova puntata stasera in tv, giovedì 15 dicembre, su La7. Inizio alle ore 21.15 per il format condotto da Corrado Formigli che si annuncia più intenso che mai. Andrà infatti in onda uno speciale che si intitola "I fuorilegge". Si tratta di un'inchiesta esclusiva sullo scioglimento per mafia dei comuni di Anzio e di Nettuno. Un incredibile intreccio tra mafia, affari, droga e politica proprio alle porte della capitale. Piazzapulita sta seguendo la vicenda da oltre un anno. A febbraio la maxi-operazione Tritone si era abbattuta sulle città di Anzio e di Nettuno con ben 65 arresti. Tonnellate di cocaina arrivano dal Sudamerica. Ma anche armi, estorsioni, affari e politica. Piazzapulita racconta il caso da una angolazione particolare, approfondendo il rapporto con i politici. Non sono stati annunciati gli ospiti della puntata.

