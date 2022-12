Crossfire, bloccati nell'incubo: stasera in tv venerdì 15 dicembre su Italia 1. La trama

15 dicembre 2022 a

a

a

Si intitola Crossfire - Bloccati nell'incubo. Andrà in onda stasera giovedì 15 dicembre e domani, venerdì 16 dicembre, su Italia 1, a partire dalle ore 21.20. E' una miniserie targata Bbc. Una vera e propria maratona di due serate, un thriller emozionante e denso di colpi di scena. Ambientato in un resort delle Isole Canarie. Vede come protagonista Keeley Hawes. Una storia di sopravvivenza, creata e scritta da Louise Doughty, scrittrice di beatseller e autrice di Fino in fondo. Non è una semplice e classica storia di azione, ma emergono anche vicende umane e morali. Ma la trama? Jo prende il sole sul balcone e si gode una vacanza da sogno, viene sconvolta quando si sentono spari in tutto il complesso. Uomini armati trasformano il resort in un inferno: i clienti saranno costretti a prendere decisioni fondamentali per la loro vita.

