Last Christmas, stasera in tv giovedì 15 dicembre su Canale 5. La trama

Last Christmas è il titolo del film in programma stasera in tv, giovedì 15 dicembre, su Canale 5. Più ci avviciniamo alle festività di Natale e più tutte le reti lasciano spazio alle pellicole, considerata la sospensione di molti programmi, in particolare i talk. Last Christmas è una commedia romantica del 2019, produzione angloamericana per la regia di Paui Feig. Nel cast Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson e Lydia Leonard. Diamo uno sguardo alla trama. Kate lavora a Londra. E' travestita da elfo natalizio. Non le sembra vero quando nella sua vita entra Tom. Lui è un giovane in grado di vedere oltre le apparenze. La città si appresta a vivere il periodo più bello dell'anno e loro imparano ad ascoltare il loro cuore e a credere nel sentimento che li terrà uniti.

