Bruno Barbieri, il difficile rapporto con il padre e il mistero della vita privata

Bruno Barbieri è tra gli attuali giudici di MasterChef il più longevo e l'unico presente in tutte le edizioni del talent culinario che riparte oggi, 15 dicembre, per la sua dodicesima edizione. Cuoco, personaggio tv e anche conduttore, nella sua carriera da chef ha vinto 7 Stelle Michelin,

Ma chi è Barbieri? Originario di Medicina, Bologna, 60 anni, deve la passione per la cucina alla nonna che gli dà le prime nozioni. Diplomatosi alla scuola alberghiera di Bologna, nel 1979 lavora come secondo cuoco sulle navi da crociera conoscendo le culture culinarie di altre nazioni. Tornato in Italia un anno e mezzo dopo e in seguito a diverse esperienze approda alla Locanda Solarola di Castel Guelfo; il ristorante guadagna per due anni consecutivi due stelle Michelin. Giunge quindi al ristorante Il Trigabolo di Argenta, sotto la guida dello chef Igles Corelli (che lo stesso Barbieri definirà essere il suo unico mentore) coadiuvato da Giacinto Rossetti e Mauro Gualandi. e anche qui vengono riconosciute due stelle Michelin. Barbieri apre poi il ristorante Arquade nell'Hotel Villa del Quar-Relais & Châteaux di San Pietro in Cariano. Il locale compare sulle guide gastronomiche del 2006 con due stelle Michelin, mentre Gambero Rosso lo segnala con tre forchette. Dopo due anni in brasile ritorna in Europa e apre, a Londra, il ristorante Cotidie, che un anno dopo cede allo chef Marco Tozzi. Nel 2016 apre a Bologna un nuovo bistrot, il Fourghetti, che nell’agosto 2020 cede a Erik Lavacchielli. Autore di numerosi libri, tra cui uno del 2007 dedicato alla cucina senza glutine (Squisitamente senza glutine), è protagonista di programmi televisivi per l'emittente Gambero Rosso Channel e collaboratore di varie radio. Poi la grande notorietà con MasterChef Italia. Dal 2018, sempre per Sky, è alla conduzione del format Bruno Barbieri - 4 Hotel.

Tifoso dell'Inter, Barbieri da giovane giocava a calcio, sport che ha praticato a buoni livelli fino all'età di vent'anni. Celibe e noto per essere piuttosto riservato sugli aspetti della sua vita che non riguardano l'attività di chef, Barbieri in alcune interviste ha dichiarato il difficile rapporto avuto con il padre, con il quale ebbe occasione di riallacciare soltanto in età adulta, e il suo timore che questi non apprezzasse la sua scelta professionale nel settore della cucina. In diverse interviste ha rivelato di aver scelto la carriera a scapito della famiglia, esprimendo comunque il desiderio di avere una figlia.

