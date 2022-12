Wolf Call, minaccia in alto mare: film stasera in tv mercoledì 15 dicembre su Rai 3. La trama

15 dicembre 2022 a

Wolf Call, minaccia in alto mare. E' il titolo del film drammatico e di azione in programma stasera in tv, giovedì 15 dicembre, su Rai 3, inizio alle 21.20. Produzione francese del 2019, regia di Antonin Baudry, nel cast troviamo Francois Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb e Paula Beer. Un bel thriller tra profondità marine e intrighi geopolitici. Infallibile nell'individuare i sonar nemici, Chanteraide commette un grave errore e compromette la missione di un sottomarino. Le conseguenze sono dure e complesse da affrontare.

