Giorgio Locatelli, chi è la moglie Plaxy e le allergie alimentari della figlia

15 dicembre 2022 a

a

a

Giorgio Locatelli è uno chef stellato, tra i più famosi in Italia e non solo. Locatelli fa parte della famiglia di MasterChef Italia dal 2019 quando prese il posto di Antonia Klugmann e quella di quest'anno per lui sarà la quarta edizione.

Antonino Cannavacciuolo, dalla terza stella Michelin alla sua ottava edizione da giudice di MasterChef

Ma chi è Locatelli? Originario di Corgeno, frazione di Vergiate (Varese), 59 anni, Si è avvicinato al mestiere grazie a suo zio e ha intrapreso la sua carriera da chef tra Svizzera e Inghilterra. Si è poi trasferito a Londra in pianta stabile, esportando l‘alta cucina italiana all’estero. Nel 2002, nel lussuoso quartiere londinese Marylebone, ha aperto il famosissimo ristorante Locanda Locatelli (di cui esiste il profilo Instagram), che nel 2003 ha ricevuto una Stella Michelin. Locatelli possiede anche un ristorante nell’hotel resort 5 stelle Atlantis The Palm di Dubai, il cui nome è Ronda Locatelli. Per quanto riguarda la vita privata, Giorgio Locatelli è sposato con la moglie Plaxy, che lo ha fortemente sostenuto in tutto il suo percorso di crescita nel Regno Unito.

Torna MasterChef su Sky: giudici, esterne, ospiti della dodicesima edizione

Dal matrimonio è nata una figlia, Margherita, e lo chef ha anche un figlio acquisito, Jack, che la moglie ha avuto da una precedente relazione. I problemi di salute della figlia (legati a gravi allergie alimentari) hanno influito sull’approccio professionale di Giorgio Locatelli. “Margherita ha sempre avuto forti problemi allergici, con il rischio di crisi anafilattiche - ha ricordato in una vecchia intervista a Italiasquisita -. Da quando è nata ho quindi iniziato ad avere profondamente a cuore la questione, ed ho scoperto che molte più persone di quello che pensassi vivono con allergie anche molto gravi, ma spesso per vergogna o difficoltà alimentari non provano nemmeno ad andarci, nei ristoranti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.