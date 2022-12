Se mi lasci ti sposo, stasera in tv giovedì 15 dicembre film su Rai 1

15 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv giovedì 15 dicembre, su Rai 1 secondo film del ciclo Purché finisca bene: Se mi lasci ti sposo. Prima visione assoluta dalle ore 21.25. La regia è a cura di Matteo Oleotto. Produzione Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, realizzata con il supporto del Ministero della Cultura direzione generale cinema e audiovisivo. Nel cast: Sara Lazzaro; Alessio Vassallo; Paolo Calabresi; Paolo Bernardini; Marina Massironi; Bebo Storti; Pia Engleberth ed Emmanuel Dimayuga. La trama. Giulia e Marco vivono un periodo di crisi. Ormai stanno insieme per inerzia e non si separano perché costerebbe troppo dal punto di vista emotivo ed economico. Impossibile sostenere due case con bollette raddoppiate. Sono trentenne indaffarati, affaticati e precari. Giulia però ha una idea: potrebbero sposarsi per dina e approfittare dei regali di parenti e amici. Ma servono soldi anche per sposarsi. La soluzione è una chiesa sconsacrata, un buffet minimal e una band sgangherata. Ma quando si finge vengono sempre strane idee.

Torna MasterChef su Sky: giudici, esterne, ospiti della dodicesima edizione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.