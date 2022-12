MasterChef, stasera in tv 15 dicembre su Sky: giudici, esterne, ospiti della dodicesima edizione

15 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 15 dicembre 2022, al via la dodicesima stagione di MasterChef Italia come sempre su Sky (in streaming su Now) dalle ore 21,15 (canale 108). Un'edizione che si preannuncia sempre più cosmopolita e internazionale, con tantissimi giovani. Il trio di giudici, chef stellatissimi, è confermato: ci saranno sempre Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a valutare tutti i piatti e a decidere tra i nuovi concorrenti merita di entrare tra i 20 ufficiali di quest’anno. Una giuria affiatatissima e ormai solida, confermata per il quarto anno consecutivo, pronta a giudicare le creazioni dei cuochi.

Video su questo argomento Masterchef, vince Tracy: finale tra lacrime e un menù che abbraccia Italia e Nigeria Nicola Uras

Per gli aspiranti chef i Live Cooking saranno la prima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici. Durante questa prima fase, i cuochi avranno una dispensa a propria disposizione a cui poter accedere liberamente per preparare il loro piatto per poi terminare la preparazione davanti ai tre chef. Una selezione serratissima in cui non potranno mai distrarsi: solo i migliori potranno indossare l’ambitissimo grembiule con il proprio nome e, quindi, l’accesso nella Masterclass. Una volta formata la classe di quest’anno inizierà la classica sfida secondo il meccanismo rodato e conosciutissimo - a cui non mancheranno delle novità - fatto di prove appassionanti, sfide adrenaliniche e tanti colpi di scena, basato sul talento e sulla creatività dei concorrenti che sognano di diventare chef professionisti. Tornano quindi le enigmatiche Mystery Box, i sorprendenti Invention Test, i tesissimi Pressure Test e gli elettrizzanti Skill Test, gli “esami a sorpresa” che coinvolgeranno tutti i concorrenti, senza esclusioni, messi alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici. Tornano, inoltre, anche le prove in esterna. Tra le località che, quest’anno, hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti: Bassano del Grappa, la Cascata delle Marmore, Tropea e Cervinia.

Ciriole e pampepato protagonisti di Masterchef alla cascata delle Marmore

Tanti guest-star tra chef stellati e ospiti internazionali che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose: tra gli altri, non potrà mancare tra i fornelli di MasterChef Italia il maestro dei maestri pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre attesissimo dagli appassionati del cooking show ma vero spauracchio per i concorrenti di tutte le edizioni; e ancora, tornano Jeremy Chan, 2 stelle Michelin a Londra col suo ristorante Ikoyi, lo chef Davide Scabin, 2 stelle Michelin e molti altri riconoscimenti nel corso della sua carriera, con la propria idea di cucina rivoluzionaria e d’avanguardia ricopre da anni un ruolo da protagonista segnando la storia della moderna cucina italiana; Mauro Colagreco, lo chef che meglio di chiunque altro incarna il ruolo di “cuoco globale del nuovo secolo”. Ci saranno anche Enrico Crippa, 3 stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo d’Alba, Giancarlo Perbellini, chef imprenditore con dieci locali in Italia, 2 stelle Michelin e tra i massimi rappresentanti della cucina d’eccellenza in Italia e nel mondo.

Iginio Massari, il pasticciere amato dai telespettatori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.