Paolo Belli, chi è la moglie Deanna: i successi al Festivalbar e il dimagrimento grazie al ciclismo

Paolo Belli sarà il fulcro di Telethon oltre ad atteso protagonista nelle due serate finali di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera. Per la raccolta fondi della maratona solidale di Rai1 invece sarà il congiungimento in ogni trasmissione. Dal 2005 Belli affianca Milly Carlucci nella conduzione e cura tutte le sigle del programma. Belli, 60 anni, da cantante ha ormai svoltato alla carriera nel mondo della televisione.

Originario di Formigine, in provincia di Modena, Belli è il fondatore del gruppo musicale Ladri di Biciclette nel 1984 (in omaggio all'omonimo film di Vittorio De Sica), rimanendone il leader fino al 1991, quando sceglie la carriera da solista. Come membro dei Ladri di Biciclette, nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo (ritornandovi nel 1991), vince il Festivalbar 1989 con Dr. Jazz e Mr. Funk e, vendendo più di 100.000 copie dell'Album, si aggiudica il Disco d'Oro. Vince di nuovo il Festivalbar nell'edizione del 1990 grazie alla canzone da lui composta assieme ad Enrico Prandi Sotto questo sole, interpretata con Francesco Baccini, e aggiudicandosi il Telegatto come gruppo rivelazione dell'anno. Nel 2007 partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo in trio con Pupo e Youssou N'Dour con la canzone L'opportunità. Negli anni Duemila intraprende la carriera in tv come co-conduttore di Torno Sabato (con Giorgio Panariello) dal 200 al 2003 e Ballando con le Stelle (con Milly Carlucci). "Ho fatto tanta gavetta, mille mestieri, come il benzinaio, l’elettricista, e altri. Poi la sera cantavo" ha rivelato in una intervista

Grande appassionato di ciclismo, ha scritto numerose canzoni per il Giro d'Italia. Tifosissimo della Juventus (ha riarrangiato l'inno Storia di un grande amore nel 2007), dal 2017 al 2019 è stato presidente della Nazionale Italiana Cantanti. Da trent'anni Belli è sposato con Deanna. La moglie si è sempre tenuta lontana dai riflettori, la coppia ha adottato un bambino - Vladik, originario della Bielorussia - che ora è tornato nel suo paese d'origine per convivere con la fidanzata. "Stiamo insieme da 30 anni e abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni…la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”, ha detto Belli in un’intervista riferito alla moglie. Belli negli anni è dimagrito tantissimo: "Il segreto? La bicicletta, pedalo almeno due ore al giorno".

