Che c'è di nuovo, stasera in tv giovedì 15 dicembre. Ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, giovedì 15 dicembre, su Rai 2 appuntamento con Che c'è di nuovo, il programma condotto da Ilaria D'Amico e ideato da Alessandro Sortino che tocca temi di attualità, cronaca, politica ed economia. Il Qatargate, lo scandalo che sta sconvolgendo le istituzioni europee, e la sanità in piena emergenza tra pronto soccorso assediati e picco influenzale, saranno i temi della puntata. Tra gli ospiti gli europarlamentari Susanna Ceccardi (Lega) e Pierfrancesco Majorino (Pd), l’onorevole Chiara Colosimo di Fdi, l’infettivologo Matteo Bassetti, il virologo e neosenatore Pd Andrea Crisanti, oltre a giornalisti e scrittori come Barbara Alberti, Giampiero Mughini e Federico Rampini.

