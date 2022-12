Tiberio Timperi, l'ex moglie e il gossip: "Nessuna storia con Marina Berlusconi". La lite con Emilio Fede

15 dicembre 2022 a

Tra i conduttori dello studio Telethon di Rai1 per l'ennesima stagione della raccolta fondi per finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche e malattie rare c'è anche Tiberio Timperi, giornalista trasformatosi in conduttore televisivo nel corso della carriera.

Romano, 58 anni, Timperi ha iniziato la sua carriera a Telemontecarlo per poi passare a Mediaset conducendo il Tg4 e Studio Aperto. Nel 1997 Timperi torna alla Rai: per 14 anni (tranne solo nell'edizione 2004-2005) conduce, con vari partner, gli show del fine settimana di Rai2 Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia. In questi anni intraprende anche la carriera di attore recitando nella soap opera Ricominciare (2000-2001) e nelle serie televisive Amiche (2004) e Incantesimo (2005). Scrive libri, riprende il suo vecchio amore della radio, torna a condurre Lotto alle otto, poi Verdetto finale e, dal 2018, La vita in diretta. Poi torna a Unomattina in famiglia.

Timperi ha un figlio, Daniele, nato dall’amore con l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga. Dopo il divorzio, la coppia si è scontrata in una lunga battaglia legale per ottenere l’affidamento del figlio, dato infine alla madre. Il conduttore, non soddisfatto di questa decisione del Tribunale, ha rilasciato diverse interviste sul tema, interviste con dichiarazioni che gli sono valse una denuncia per diffamazione da parte dell’ex moglie che, in aula, ha ancora una volta avuto ragione vedendo il giudice comminare a Timperi una forte sanzione per le parole dette. Questa difficile esperienza l’ha portato a scrivere due libri: il primo dal titolo Amarsi per sempre! Sposarsi?, pubblicato nel 2007, e il secondo, in cui affronta la delicata questione del dolore dei papà separati, dal titolo Nei tuoi occhi di bambino, dato alle stampe nel 2012.

"Non ho avuto una storia con Marina Berlusconi. Lavoravo al Tg4, avevo problemi con Fede, messo ai margini per nove mesi, alla fine ne ho parlato con Marina Berlusconi e per gratitudine mi presentai con un mazzo di fiori. Non ci volevo provare" ha raccontato Timperi a Il Fatto Quotidiano ritornando sulla vecchia storia di gossip emersa ai tempi. Poi il raccontato del momento in cui ha deciso di lasciare il giornalismo per il mondo dello spettacolo: "Il giorno dell'attentato a Borsellino: erano le cinque del pomeriggio, avevamo l'edizione flash del telegiornale che anticipava quella condotta da Fede. Mi chiama il corrispondente da Palermo: 'La bomba è sotto casa di Borsellino, non si sa se è vivo o morto. Lo dico o no?'. E io: 'Non fare il suo nome, per rispetto alla famiglia'. Andiamo in onda, nessuno pronuncia il nome di Borsellino, finisce la diretta e subito mi chiama Fede: 'Stro**o, cog**one, non sarai mai un giornalista, hai perso lo scoop'". Poi il conduttore ha spiegato cosa è successo dopo: "Ho risposto male e ho capito di non aver voglia di far carriera con tali modalità".

Infine un aneddoto su George Clooney: "Più di vent'anni fa, la Dixan doveva scegliere tra me e lui. La casa madre voleva lui. Peccato che il 70% del fatturato europeo veniva realizzato in Italia e nel 1999 ero più famoso di lui. Poi Clooney si è rifatto. Ampiamente".

