Arianna Ciampoli, chi è il marito di undici anni più giovane. L'amore per la figlia

La maratona di Telethon per finanziare e promuovere ricerca scientifica sulle malattie genetiche e malattie rare entra nel vivo sui canali Rai. Oggi, giovedì 15 dicembre 2022, dalle 14 su Rai1 va in onda lo Studio Telethon con diverse storie che riguardano la malattia e la ricerca. Alla conduzione, insieme a Tiberio Timperi, anche Arianna Ciampoli e Paolo Belli.

Ma chi è Ciampoli? Pescarese, 51 anni, anche autrice televisiva, ha iniziato la sua carriera nelle tv locali poi passa a Telemontercarlo facendo parte - anche - della squadra di Tappeto volante. Dal 1994 in Rai, dove inizia conducendo La Banda dello Zecchino per poi condurre diverse trasmissioni religiose sino al passaggio al programma Glu Glu per i più giovani. Poi la conduzione di A sua somiglianza e il passaggio a La7. Ma torna subito in Rai: La vita in diretta, Telethon (che conduce da quindici stagioni consecutive e soprattutto intraprende la strada di autrice.

Ciampoli nel 2014 ha sposato Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, di undici anni più giovane. Nel 2005 aveva avuto una bambina di nome Angelica dal precedente compagno Andrea. Ciampoli è nipote da parte materna del fotografo Giovanni Marocchi, tra i fondatori dell'Unione Italiana Fotoamatori.

