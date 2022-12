Emanuela Orlandi e i segreti della Banda della Maglliana, stasera in tv mercoledì 14 dicembre su La7

14 dicembre 2022 a

“Emanuela Orlandi e i segreti della Banda della Magliana”. E' dedicata a uno dei gialli più intensi della storia italiana la puntata di Atlantide di stasera, mercoledì 14 dicembre, su La7 a partire dalle ore 21.15, ovviamente condotta da Andrea Purgatori. Negli ultimi giorni nuove clamorose ipotesi sono state avanzate intorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi di cui non si hanno più notizie da 39 anni. Al centro del mistero continuano a esserci i silenzi del Vaticano e la Banda della Magliana, in particolare Enrico De Pedis. Il programma ricostruisce la storia, sottolineando le contraddizioni e le implicazione di quella che negli anni Settanta e Ottanta è stata la più potente organizzazione criminale di Roma. Annunciate le partecipazioni di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, del giornalista di Domani, Emiliano Fittipaldi, della avvocatessa della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. Non mancherà la pungente vignetta di Mauro Biani. Emanuela Orlandi è scomparsa nella capitale il 22 giugno 1983. Era figlia di Ercole, commesso della Prefettura della casa pontificia, e Maria Pezzano. Aveva 15 anni e abitava in Vaticano con i genitori e quattro fratelli. La sua vicenda è considerata uno degli episodi più misteriosi del XX secolo italiano. Nel tempo sono stati implicati lo Stato Vaticano, funzionari della Repubblica italiana, servizi segreti di diversi Stati e, appunto, la Banda della Magliana, oltre ad altre organizzazioni terroristiche. Il caso di recente è tornato al centro dell'attenzione per le rivelazioni di Alì Agca che con una lettera indirizzata a Pietro Orlandi ha fornito una nuova versione dei fatti.

