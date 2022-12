Controcorrente, stasera in tv mercoledì 14 dicembre su Rete 4. Gli ospiti

14 dicembre 2022 a

a

a

Mentre la stragrande maggioranza dei talk televisivi è già in vacanza per le festività di Natale, Controcorrente torna stasera in tv, mercoledì 14 dicembre, su Rete 4, inizio alle ore 21.20. Ancora una volta il programma condotto da Veronica Gentili, si occuperà della stretta attualità. Politica, economia, cronaca al centro della trasmissione. Tra gli ospiti annunciati, il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, e il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Servizi e le inchieste sullo scandalo delle tangenti in Qatar e sui provvedimenti economici previsti nella nuova manovra del governo. Focus sulla revisione del Reddito di cittadinanza.

Francia-Marocco, seconda semifinale: chi vince affronta l'Argentina per il titolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.