Fallen, film stasera in tv mercoledì 14 dicembre su Italia 1. La trama

Fallen. E' il titolo del film in programma stasera in tv, mercoledì 14 dicembre, su Italia 1. Inizio alle ore 21.20 per una pellicola di genere fantastico e sentimentale. Produzione americana e ungherese del 2016 con la regia di Scott Hicks. Nel cast Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson e Daisy Head. La trama. Luce Price ha diciassette anni e una grande forza di volontà. La sua vita tranquilla viene sconvolta quando è accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita in un riformatorio, Luce viene corteggiata da due ragazzi a cui si sente inspiegabilmente legata. Sono strane visioni a svelarle segreti del suo passato. I due corteggiatori non sono altro che angeli, innamorati di lei da secoli. Luce dovrà scegliere da che parte schierarsi nella classica battaglia tra bene e male.

