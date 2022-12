Il giardino segreto, stasera in tv mercoledì 14 dicembre su Canale 5. La trama

14 dicembre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 14 dicembre, su Canale 5 il film Il giardino segreto. Ancora una volte l'ammiraglia Mediaset sceglie una pellicola per cercare di contrastare gli ascolti di Rai 1 che ha in programma la seconda semifinale dei mondiali di calcio tra Francia e Marocco. Film drammatico, produzione inglese del 2020. La regia è stata curata da Marc Munden, mentre del cast fanno parte Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Edan Hayhurst e Amir Wilson. Mary ha dieci anni e vive in una splendida villa in India, servita e riverita, ma priva dell'affetto dei genitori, lord inglesi anaffettivi. Entrambi muoiono di colera e la bambina viene mandata da Lord Archibald Craven, lo zio vedovo, nella brughiera dello Yorkshire. Ma anche lui la ignora, sprofondato nel dolore per la scomparsa della moglie. Mary e il cugino Colin, però, scoprono l'esistenza di un magico giardino abbandonato, in cui sono nascosti tutti i segreti della loro famiglia.

