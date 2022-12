Francia-Marocco, stasera mercoledì 14 dicembre su Rai 1. Chi vince va in finale contro l'Argentina

14 dicembre 2022 a

Stasera in tv mercoledì 14 dicembre, su Rai 1 ancora spazio ai campionati del mondo di calcio Qatar 2022, arrivati ormai alla fase finale. Dalle ore 19.45 collegamento per la seconda semifinale. Ad affrontarsi saranno Francia e Marocco per quella che è senza dubbio più di una partita di calcio, visti i rapporti tra i due Paesi. La vincente affronterà l'Argentina in finale. Sarà possibile vedere l'incontro anche su Raiplay. Il telecronista sarà Alberto Rimedio, mentre il commento tecnico e sportivo spetterà ad Antonio Di Gennaro, la stessa coppia che solitamente racconta le partite della Nazionale azzurra. Di seguito le probabili formazioni di Francia e Marocco.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundè, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Mbappè; Giroud. All. Deschamps

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All. Regragui.

In Argentina si scatena la festa nelle strade di tutte le città

