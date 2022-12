Il principe dimenticato, film stasera mercoledì 14 dicembre su Rai 2

14 dicembre 2022 a

a

a

Si intitola Il principe dimenticato ed è il film in programma in prima visione stasera in tv, mercoledì 14 dicembre, su Rai 2. Inizio alle ore 21.20 per la pellicola diretta da Michel Hazanavicius. Nei ruoli princpali Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye e Keyla Fala. La trama. Djibi è un padre single la cui vita ruota attorno alla figlia di sette anni Sofia. Ogni sera le racconta la favola della buonanotte, ambientata nel mondo di "Storyland". Djibi si trasforma nel coraggioso Principe Azzurro. Quando Sofia cresce e non ha bisogno più del padre per ascoltare delle storie, inizia a inventarne di sue. Sofia preferisce sognare Max, il suo biondissimo compagno di scuola. Crescere per lei è l'avventura più grande, ma per Djibi è una violazione alle regole. Djibi non veste più il ruolo principale ma deve trovare un altro modo per essere ancora una volta l'eroe di sua figlia.

I casi di Liliana Resinovich e Gaia Randazzo a Chi l'ha visto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.