Chi l'ha visto?, stasera mercoledì 14 dicembre su Rai 3. I casi di Liliana Resinovich e Gaia Randazzo

Stasera in tv, mercoledì 14 dicembre, su Rai 3 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e dedicato ai gialli, agli omicidi irrisolti, alle persone scomparse. E' trascorso ormai un anno dalla vicenda che ha coinvolto Liliana Resinovich, ma restano ancora tanti i dubbi sulla sua morte. Il fratello Sergio questa sera sarà ospite in studio. Si farà il punto sulle indagini, si analizzeranno le novità e si ricorderà ancora una volta la donna ritrovata senza vita. Nel corso della puntata immagini e documenti inediti. Si tornerà a parlare ancora anche del giallo di Gaia Randazzo, la ventenne scomparsa sulla nave durante la tratta Genova-Palermo. Cosa è successo quella notte durante la navigazione? Ci saranno testimonianze inedite sulla felpa della ragazza trovata sul ponte dell’imbarcazione. In diretta nella trasmissione di Rai 3, la mamma di Gaia ha detto che sua figlia non aveva alcun motivo per togliersi la vita. Il contenuto del suo smartphone, però, sembra avvalorare l'ipotesi che si sia suicidata. L'ennesimo giallo ancora da chiarire. Nel corso della puntata, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni delle persone in difficoltà.

