Cartabianca, stasera in tv martedì 13 dicembre su Rai 3. Gli ospiti

Il martedì su Rai 3 è il giorno di Cartabianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Sarà così anche questa sera, martedì 13 dicembre. Ancora una volta al centro dell'attenzione la manovra economica, le polemiche politiche, la crisi internazionale e probabilmente anche il Qatargate che sta sconvolgendo l'Unione Europea. Ecco gli ospiti annunciati per la puntata di stasera: Paolo Mieli, giornalista e storico; Nicola Porro, giornalista e conduttore di Quarta Repubblica; Gad Lerner, il Fatto Quotidiano; Bruno Vespa, giornalista e conduttore di Porta a porta; Marco Osnato, Fratelli d’Italia; Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo internazionale; Silvia Sardone, Lega; Annalisa Chirico, giornalista; Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia; Marwa Mahmoud, consigliera comunale Pd a Reggio Emilia. Non mancherà Mauro Corona, alpinista, scrittore e ospite fisso del programma.

