Downton Abbey, stasera in tv martedì 13 dicembre su Canale 5. Le anticipazioni

Downton Abbey. E' il titolo del film in programma stasera in tv, martedì 13 dicembre, su Canale 5, inizio alle ore 21.21. Diretto da Michael Engler, è il sequel dell'omonima serie televisiva iniziata nel 2010 e terminata, dopo 52 episodi, nel 2015. La fiction aveva ottenuto, e continua a ottenere sulle piattaforme straming, un grande successo, così la produzione decise di realizzare il film. E anche la pellicola è stata molto amata dagli spettatori. Nel primo weekend di programmazione nelle sale statunitensi si posizionò al primo posto del botteghino, incassando 31 milioni di dollari. A fine corsa il film ha totalizzato 193,8 milioni di dollari in tutto il mondo, tanto da far partire il nuovo progetto: Downton Abbey II - Una nuova era. Ma di cosa tratta Downton Abbey? Dei sofisticati intrighi della famiglia inglese Crawley nell'Inghilterra degli anni Venti. Dopo gli amori, i lutti, le sorprese e i matrimoni della serie televisiva, nel film torna al centro dell'attezione anche la famiglia reale inglese che decide di visitare la splendida tenuta dello Yorkshire. I padroni di casa e i loro servitori si mobilitano affinché tutto vada nel migliore dei modi. Anche questa volta, però, non mancheranno le sorprese.

