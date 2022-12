Le Iene, stasera martedì 13 dicembre su Italia 1. Le anticipazioni

13 dicembre 2022 a

a

a

Anche Le Iene con la trasmissione di stasera in tv, martedì 13 dicembre, sono arrivate all'ultima puntata del 2022. Come sempre appuntamento su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 per lo show condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, affiancati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Le Iene riprendono da dove avevano lasciato l'ultima puntata: l'intervista alla ginnasta Carlotta Ferlito che ha creato un nuovo vespaio. Ferlito sostiene che la sua carriera sia stata compromessa dopo la denuncia di vessazioni e umiliazioni subite durante la preparazione alle gare. Sono annunciate nuove testimonianze e una intervista di Gherardo Tecchi alla presidente della Federginnastica. Nina Palmieri, invece, ha realizzato un servizio dedicato a Gaia Randazzo, la ragazza scomparsa tra il 10 e l'11 novembre mentre era sul traghetto che da Genova doveva raggiungere Palermo. Di lei non si hanno più notizie. La famiglia non condivide l'ipotesi che si sia tolta la vita. Giulio Golia, invece, ha visitato i laboratori della Polizia scientifica anticrimine per cercare di comprendere come vengono analizzati, e spesso risolti, i casi più delicati.

Argentina-Croazia si sfidano in semifinale: Messi contro Modric

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.