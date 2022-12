Argentina-Croazia, stasera in tv martedì 13 dicembre su Rai 1. Chi vince va in finale

13 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, martedì 13 dicembre, la programmazione di Rai 1 è dedicata alla partita Argentina-Croazia, prima semifinale dei mondiali in corso in Qatar. Collegamento a partire dalle ore 19.45. La telecronaca sarà curata da Stefano Bizzotto e Lele Adani. Domani si disputerà la sfida tra Francia e Marocco. Le due squadre che vinceranno si affronteranno in finale. Di seguito le probabili formazioni di Argentina e Croazia. I giocatori più attesi sono senza dubbio Messi e Modric. L'incontro sarà arbitrato dall'italiano Daniele Orsato.

ARGENTINA (4-3-1-2): E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E.Fernandez, Mac Allister; Messi; Di Maria, Alvarez. CT: Scaloni. A disposizione: Armani, Rulli, Lisandro Martinez, Pezzella, Foyth, Paredes, Guido Rodriguez, Palacios, Almada, Gomez, Correa, Dybala, Lautaro Martinez.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT: Dalic. A disposizione: Grbic, Ivusic, Sutalo, Vida, Erlic, Barisic, Stanisic, Jakic, Sucic, Majer, Vlasic, Orsic, Livaja, Petkovic, Budimir.

Il ritorno sulle strade (e sulle piste) di Herbie il supermaggiolino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.