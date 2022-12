Daniela Rambaldi, chi è il padre Carlo inventore di E.T. Vita e oscar di un grande artista. L'alieno sarà venduto all'asta

13 dicembre 2022 a

Daniela Rambaldi oggi martedì 13 dicembre, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma chi è Daniela Rambaldi. E' la figlia del genio Carlo Rambaldi, per tre volte premio oscar per gli effetti speciali. Tutti ricordano E.T. l'Extraterrestre, ebbene lui fu il suo papà e per quella strana creatura gli fu assegnata la terza statuetta. Le altre le aveva vinte con King Kong e Alien. Un genio, un artista a tutto tondo, Pittore, visionario, artigiano del cinema, un vero e proprio punto di riferimento. Un effettista noto e amatissimo a livello internazionale. Classe 1925, nato in provincia di Ferrara, dopo il diploma da geometra si è laureato all'Accademia di belle arti di Bologna e già nel 1956 ha realizzato la sua prima creazione, il drago Fafner per il film Sigfrido. Da quel momento una continua ascesa, lavorando con registi come Mario Monicelli, Pier Paolo Pasolini, Dario Argento, Luigi Comencini. Poi i trionfi all'estero con Ridley Scott, Steven Spielberg e tanti tanti altri. Una infinita incetta di successi e premi. Si è spento il 10 agosto 2012. Quest'anno E.T. compie quarant'anni e al Mic di Milano, il Museo interattivo del cinema, è stata allestita una mostra che resterà aperta sino al 29 gennaio. La figlia Daniela oggi racconterà il suo papà genio da Serena Bortone. In occasione del quarantennale, in una intervista all'Ansa, ha raccontato che su E.T. il padre "voleva sapere da me se faceva paura, gli dissi che era bruttino, ma simpatico con quel fondoschiena da paperino e questo lo rassicurò. In realtà a certi mostri che papà aveva fatto prima ci ero abituata. Parlo di King Kong e Alien, li incontravo tutte le volte che entravo nel suo studio, ma i miei amichetti non venivano mai a giocare a casa mia, quelle cose facevano loro paura". Che fine ha fatto E.T.? L'alieno alto meno di un metro e composto di 85 parti mobili che doveva esser manovrato da una dozzina di burattinai, sarà al centro dell’asta organizzata da Julien’s Auctions e Tmc a Los Angeles il 18 dicembre. Gli esperti sono convinti che sarà venduto intorno ai tre milioni. Daniela Rambaldi è la vicepresidente della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi.

