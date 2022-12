Massimiliano Gallo, chi è la moglie brasiliana: si sono sposati da pochi giorni

13 dicembre 2022 a

Massimiliano Gallo ormai è un volto di riferimento della fiction italiana. Protagonista di diverse serie, conosciuto e apprezzato dal grande pubblico. Da I Bastardi di Pizzofalcone a Imma Tataranni, fino a Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: negli ultimi periodi è stato tra i più presenti e applauditi nelle serie. Napoletano, classe 1968, figlio dell’indimenticabile Nunzio Gallo, vincitore di Canzonissima nel 1956 con la canzone Mamma, recita da quando aveva cinque anni e debuttò in teatro. Dopo aver fondato con il fratello Gianfranco la Compagnia Gallo, nel 1997 viene scelto da Carlo Giuffré per interpretare Mario Bertolini, ruolo che fu di Peppino De Filippo, in Non ti pago di Eduardo De Filippo. E' l'inizio del suo successo sui palcoscenici. Nel cinema sbarca nel 2008, ma poi soprattutto fiction. Un impegno dopo l'altro, tutti scanditi da ottimi ascolti e critiche positive. E la vita privata? E' stato sposato con la sua storica fidanzata, Anna, da cui è nata la figlia Giulia che oggi ha diciannove anni. Poi il matrimonio è arrivato al capolinea. Dal 2011 ha una relazione con Shalana Santana, attrice e modella brasiliana: dopo una lunga convivenza i due si sono sposati nei giorni scorsi con una cerimonia molto intima.

