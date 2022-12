Fame d'amore, stasera in tv lunedì 14 dicembre su Rai 3. Le anticipazioni

12 dicembre 2022 a

Fame d'amore. Stasera in tv, lunedì 12 dicembre, in seconda serata su Rai 3 il programma condotto da Francesca Fialdini. Inizio alle ore 23.15 per raccontare ancora storie di ragazzi che cercano di uscire da una condizione psicologica difficile o per sentirsi finalmente aderenti alla propria vera identità. Questa volta focus sulle vicende di Andrea e Luca, due ragazzi ospiti di una comunità dove si curano i problemi psichiatrici. Andrea è stata ricoverata due anni fa per una grave depressione, ora sta meglio e sta per essere dimessa. Luca, invece, per quasi un anno è rimasto chiuso in casa, steso nel letto della sua stanza a guardare cartoni animati giapponesi, senza comunicare con l’esterno se non attraverso i social. E ancora Edoardo, un ragazzo che vuole iniziare il percorso per la transizione di genere da femmina a maschio. Sono sempre di più i giovani che vivono vite difficili e negli ultimi anni sono aumentati ancora, in particolare negli anni più difficili della pandemia.

