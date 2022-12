Restart, l'Italia ricomincia da te: stasera in tv lunedì 12 dicembre su Rai 2

12 dicembre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 12 dicembre, su Rai 2 dalle ore 23.05 nuovo appuntamento con “Restart-L'Italia ricomincia da te”, l'approfondimento di economia e attualità diretto da Annalisa Bruchi, con la presenza di Aldo Cazzullo e Mario Sechi, rispettivamente vicedirettore del Corriere della Sera e direttore dell'Agi. Al centro della puntata di oggi il lavoro, il Reddito di cittadinanza, i voucher e i centri per l'impiego. Si parlerà anche di altri temi, in particolare delle tasse, del limite del contante e dell'utilizzo del Pos, con un servizio di Valentina Noseda che spiegherà com’è regolato nel resto del mondo. Come sempre non mancheranno importanti e autorevoli ospiti. Annunciata la presenza di Maurizio Landini, segretario della Cgil; Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera; Sandro Venzo, presidente del Raggruppamento Confartigianato di Bassano del Grappa; e ancora Federico Rampini, il vicedirettore de "La Verità" Francesco Borgonovo e l’imprenditore Gianluca Brambilla. Inoltre ci saranno il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e Bruno Vespa. Si tornerà dunque a parlare di politica e autonomie: a che punto siamo? Tra riforma, nodi politici e decaloghi.

