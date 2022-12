Renegades, commando d'assalto: stasera lunedì 12 dicembre film su Italia 1. La trama

12 dicembre 2022 a

Renegades, commando d'assalto. E' il titolo del film in programma su Italia 1 stasera, lunedì 12 dicembre, a partire dalle ore 21.20. Pellicola thriller, produzione franco-tedesca, la regia è di Steven Quale. Nel cast troviamo Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks e Laura Simic. Unop sguardo alla trama. Siamo in Bosnia durante la guerra dell'ex-Jugoslavia. Nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali, come dare la caccia a generali che si sono macchiati di crimini di guerra. In una missione di pace le tedi del reparto sembrano sprecate, fino a quando i Navy Seal non si imbattono in un vero e proprio caso. Una cameriera racconta di un gran numero di lingotti d'oro che sarebbe sommersa in una banca, al centro di una cittadina sul fondo del lago. Sarà vero? E i militari riusciranno a centrare l'impresa.

