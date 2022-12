Delitti in paradiso, stasera lunedì 12 dicembre su Rai 2. Il film Feste con delitto

12 dicembre 2022 a

Delitti in paradiso. E' la serie francobritannica che da undici stagioni appassiona il pubblico di Rai 2. Con l'arrivo del Natale si trasforma in un film Feste con delitto, in programma stasera in tv lunedì 12 dicembre, su secondo canale della televisione di Stato a partire dalle ore 21.20. Regia di Ben Kellett, nel cast Ralf Little, Danny John-Jules, Joséphine Jobert, prodotto per celebrare il decimo anniversario della serie madre. “Delitti in paradiso” è ambientato in una piccola isola dei caraibi, ex colonia francese, ora dipendenza britannica d’oltremare. A capo del distretto di polizia dell’atollo si avvicendano, una stagione dopo l’altra, diversi ufficiali lì spediti da Londra, alle prese con un ambiente e metodi d’indagine assai diversi da quelli adottati a Scotland Yard. In “Feste con delitto”, l’ispettore capo Neville Parker dovrà indagare, proprio sotto Natale, sulla morte di Philip Carlton, un riccone del posto: il mistero sarà affrontato con il consueto stile british mischiato all’atmosfera caraibica. Riuscirà ad assicurarsi gli assassini?

