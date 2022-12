Quarta Repubblica, stasera in tv lunedì 12 dicembre su Rete 4. Anticipazioni e ospiti

12 dicembre 2022 a

Il lunedì è il giorno di Quarta Repubblica, il programma di attualità, inchiesta e approfondimento, condotto su Rete 4 da Nicola Porro. Sarà così anche stasera, lunedì 12 dicembre. L'ospite principale della serata sarà Ignazio La Russa, presidente del Senato. E' l'ultima puntata prima della pausa per le feste di Natale. In primo piano lo scandalo degli arresti al parlamento europeo, il braccio di ferro tra l'Italia e la Slovenia per i migranti, le polemiche per i pagamenti con il pos e i provvedimenti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per i palazzi che sono occupati abusivamente nella capitale. Non mancherà il faccia a faccia settimanale. Stavolta il protagonista sarà Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura. Tra gli ospiti della serata anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro (FdI); la deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa; l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative del Comune di Roma, Tobia Zevi; l’esperta di lavoro autonomo, Emiliana Alessandrucci (presidente Colap); i giornalisti Federico Rampini, Piero Sansonetti, Andrea Ruggieri e Daniele Capezzone, Hoara Borselli, suor Anna Monia Alfieri. Come in tutte le puntate non mancheranno le incursioni in diretta di Gene Gnocchi. A fine trasmissione Nicola Porro darà appuntamento al prossimo anno: il programma riprenderà il 9 gennaio 2023.

