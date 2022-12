Report, stasera lunedì 12 dicembre su Rai 3. Le anticipazioni

12 dicembre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 12 dicembre, su Rai 3 nuovo appuntamento con Report, il programma di approfondimento e inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Inizio alle 21.20 per la sesta puntata della trasmissione che oggi si occupa delle vicende della Tim. Come è possibile che un'azienda che sembrava di ferro, attraversi una grave crisi? Cosa è accaduto? “Questa è Tim” è il titolo del servizio realizzato da Giorgio Mottola, con la collaborazione di Norma Ferrara. Tim rischia davvero essere la nuova Alitalia? L’azienda ha già apportato alcune manovre per scongiurare questa ipotesi. Le prime proposte sono però state bocciate dal governo Meloni. Come ha fatto un’azienda apparentemente di ferro a giungere a questo punto? Attraverso una ricostruzione storica fatta anche di interviste esclusive a ex presidenti del consiglio ed ex amministratori delegati di Telecom, Report proverà a fare chiarezza.

La seconda inchiesta è intitolata “Slegati in casa”, firmata da Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Parte dall’ultima campagna elettorale che ha visto il sacro prato di Pontida teatro dell'unione dei fan di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Proprio su quel prato era iniziata la storia della Lega. Per il raduno i partiti hanno speso di affitto 250mila euro. Ma cosa c'entra Francesco Barachetti, l'imprenditore condannato a cinque anni per l'acquisto della sede della Film Commission lombarda sottraendo – sostiene l’accusa - fondi pubblici.

La terza inchiesta si intitola “Il reso tunisino”, curata da Bernardo Iovene, con la collaborazione di Greta Orsi e Lidia Galeazzo. Report torna a parlare della vicenda dei 282 container di rifiuti speciali spediti dall'Italia in Tunisia e poi sequestrati perché considerati illegali e quindi tornati in provincia di Salerno. In Tunisia spuntano altri 69 container da rispedire al mittente.

