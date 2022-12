Riccardo Fogli, chi è la moglie Karin Trentini. Il primo matrimonio, i Pooh e la relazione con Patty Pravo

12 dicembre 2022 a

a

a

Riccardo Fogli nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7. Il cantante è ormai esperto di reality avendo partecipato (e vinto) alla prima edizione di Music Farm (2004) e alla quattordicesima de L'Isola dei famosi (2019) oltre che ai programma tv seriali come Tale e quale show e Il cantante mascherato.

Grande Fratello Vip, due nuovi concorrenti più Ginevra Lamborghini nella casa

Fogli, 75 anni, originario di Pontedera (ex gommista) è stato frontman e bassista dei Pooh dal 1966 al 1973 (tornando saltuariamente negli ultimi anni per qualche reunion) e da cantante solista ha vinto il Festival di Sanremo del 1982 con Storie di tutti i giorni pubblicando 32 album. Movimentatissima la sua vita sentimentale. La separazione dai Pooh fu causata anche da una sua relazione, quella con Patty Pravo: il produttore lo mise davanti a una scelta e lui fu categorico, piuttosto che lasciare il suo amore, avrebbe lasciato la band. Per Patty Pravo, Fogli lasciò pure la moglie, visto che era sposato con la collega Viola Valentino. Il cantante e la Pravo tuttavia si lasciarono e lei tornò con la Valentino fino al 1992. Durante quell’anno si scoprì che Fogli aspettava un figlio da un’altra donna, Stefania Brassi. Dalla loro relazione è nato Alessandro.

Milena Miconi, per l'ex primadonna del Bagaglino il GF Vip è il primo reality

Fogli si è però innamorato ancora nella sua vita e nel 2010 ha conosciuto Karin Trentini, modella di trent’anni più giovane di lui. I due si sono sposati il 12 giugno del 2010 e dalla loro unione è nata Michelle. Particolare la storia di come si sono conosciuti: quando lei aveva sedici anni i genitori la vollero portare a un concerto di Fogli e lei rimase incantata vedendolo suonare sul palco. Fece di tutto per conoscerlo e alla fine si sono sposati. In una occasione la coppia è stata al centro del gossip: lei è stata accusata di aver tradito il marito mentre era impegnato all'Isola dei famosi, tradimento che lei ha immediatamente smentito. Recentemente Karin Trentini ha aperto un B&B in Toscana, chiamato Casa Fogli, e si è anche lanciata nel mondo della cosmesi creando il marchio Diadem Luxury.

Ginevra Lamborghini negativa al Covid, può rientrare nella casa del GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.