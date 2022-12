Milena Miconi, chi è il marito: carriera e vita privata dell'ex primadonna del Bagaglino

12 dicembre 2022 a

Milena Miconi nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7. L'attrice ed ex modella, entrerà nella casa e si candida a un ruolo da protagonista nel reality iniziato a settembre e destinato a durare sino a primavera inoltrata per un'altra edizione da record.

Ma chi è Miconi? Romana, 51 anni da compiere tra pochi giorni, dopo aver studiato recitazione negli anni Novanta si alterna tra il lavoro di modella e di attrice di fotoromanzi per poi svoltare nel teatro. Nel 1997 l'esordio al cinema in Finalmente soli (Marino) e Fuochi d'artificio (Pieraccioni). Protagonista poi di due serie per la tv entrambe del 1998, S.P.Q.R. (Risi) e Anni '50 (Vanzina). Per due stagioni è la primadonna del Bagaglino (in tv con gli spettacoli Bufffoni e Saloon). Ormai nota al grande pubblico entra a far parte del cast di alcune delle fiction più amata dagli italiani come Don Matteo e Carabinieri. Poi ancora serie tv e teatro. Il Grande Fratello Vip sarà il suo primo reality.

Tre anni fa, nel 2019, ha sposato lo sceneggiatore Mauro Graiani suo storico compagno (stavano insieme da diciotto anni). Insieme hanno due figlie. La ballerina e showgirl Matilde Brandi è stata sua testimone di nozze.

