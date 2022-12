Ginevra Lamborghini e il Covid, chi è il fidanzato Edoardo Casella: dopo la polemica con Bellavia entra nella casa del GF Vip

12 dicembre 2022 a

Ginevra Lamborghini oggi 12 dicembre entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Lo farà per una settimana, come ospite. Essendo stata squalificata a inizio ottobre, dopo poche settimane dall'avvio di questa settima edizione, per il suo comportamento (aveva detto che Marco Bellavia "meritava di essere bullizzato"). Un rientro che ha rischiato di essere ulteriormente posticipato perché negli ultimi giorni l'affascinante ereditiera ha affrontato il Covid. In albergo in quarantena per entrare nella casa più spiata d'Italia ha invece scoperto di avere il virus. Stamani tramite i suoi sociale ha fatto sapere di essere negativa: dunque via libera.

Grande Fratello Vip, due nuovi concorrenti più Ginevra Lamborghini nella casa

Ma perché entra Lamborghini? Perché nelle dinamiche del reality sarà utile per mettere ulteriormente al centro dello show Antonino Spinalbese. Tra i due c'è del feeling, dimostrato nei pochi giorni in cui i due sono stati all'interno della casa insieme e alimentato da un recente confronto quando l'ex di Belen disse di essere pronto a lasciare il reality per uscire dalla casa e conoscere meglio Lamborghini. E chissà che non possa tornare in auge il caro vecchio triangolo amoroso considerato che nella casa Oriana Marzoli ha avuto una fugace relazione con Spinalbese. Senza dimenticare che Lamborghini ha ribadito, anche recentemente, di frequentare un uomo. Si tratta di Edoardo Casella, consulente di marketing, bolognese, ex giocatore di pallacanestro, decisamente reticente allo show business. La stessa Lamborghini, che ha ammesso di aver questo legame precedentemente all'inizio del GF, non lo ha mai nominato durante la sua esperienza dentro la casa più spiata d'Italia. Chissà adesso cosa succederà in questa settimana considerato che, al momento, Lamborghini resterà solo sette giorni.

Ginevra Lamborghini rientra nella casa del GF Vip: cosa succederà con Antonino?

Sabato, in quella che è stata una puntata speciale, aspro confronto tra Lamborghini (in collegamento) e Bellavia (in studio). Il conduttore ha spiegato i motivi della sua contrarietà - mostrata sui social - al ritorno da protagonista di un concorrente squalificato, salvo poi fare retromarcia. Le critiche però, da parte di Sonia Bruganelli ("non mi piace quando uno lancia il sasso e poi ritira la mano") e Amaurys Perez ("se l'hai perdonata, non dovevi scrivere queste cose. Sei incoerente").

Elettra Lamborghini sempre più hot, dal matrimonio con dj Afrojack al rapporto con le tre sorelle

