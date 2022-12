Cronache Criminali, stasera lunedì 12 dicembre in tv su Rai 1. Gli anni Settanta

12 dicembre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 12 dicembre, su Rai 1 in seconda serata, sesta puntata di Cronache Criminali. Inizio alle 23.30 per il formar condotto da Giancarlo De Cataldo. Si torna a parlare degli anni Settanta. Anni che si sono lasciati alle spalle un incredibile numero di vittime, spesso tra giovani e studenti di ogni schieramento politico, morti tragicamente a causa dei loro ideali, o fatalmente, magari solo perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Attraverso la ricostruzione degli omicidi di Sergio Ramelli a Milano nel 1975, e di Walter Rossi a Roma nel 1977, Cronache Criminali, racconta le trame nere e la degenerazione di alcune frange extraparlamentari, con i filmati esterni realizzati da Fabrizio Marini. Momenti simbolici che hanno cambiato il corso degli eventi, come la cacciata del sindacalista Luciano Lama dalla Sapienza, la tragica manifestazione di Bologna del marzo 1977 e quella feroce che il giorno seguente ha messo a soqquadro la Capitale. Le voci di Marino Sinibaldi, Ernesto Assante, Pablo Echaurren, Giovanni Bianconi e Umberto Croppi sono le testimonianze dirette di quei giorni ricchi, al tempo stesso, di ideologia e di violenza; Guido Giraudo e il giudice Guido Salvini ricostruiscono le vicende della morte di Sergio Ramelli da un lato, Osvaldo Maurino e Sergio Ferrini quella di Walter Rossi dall'altro. Infine, Manuel Gotor traccia un affresco del decennio e del ruolo che in primo luogo è spettato ai tanti giovani che lo hanno vissuto da protagonisti. Cronache criminali è scritto da Giovanni Filippetto e Giancarlo De Cataldo e coprodotto da Rai Approfondimento e Verve Media Company.

