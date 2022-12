Massimiliano Ossini, chi è la moglie e le nuove conduzioni in tv: da Telethon a Linea Bianca

12 dicembre 2022 a

Massimiliano Ossini ospite di Oggi è un altro giorno. Dal salotto televisivo del pomeriggio di Rai1 di Serena Bortone parlerà delle prossime esperienze di cui sarà protagonista, in primis Telethon (il programma che raccoglie fondi per la ricerca per le malattie genetiche rare, sino a domenica prossima) e poi della nuova stagione di Linea Bianca (il programma che racconta la montagna).

Ossini è originario di Napoli anche ormai è cittadino adottivo di Ascoli Piceno dove ha conosciuto e sposato Laura Gabrielli (da cui ha avuto tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni) ed è integratissimo, così tanto da aprire a cavallo, da diverse edizioni, la rievocazione storica della Città delle Cento Torri. Compirà 44 anni tra pochi giorni e dopo le esperienza da modello si è affermato in campo televisivo diventando un volto di riferimento della Rai. Conduce Linea Bianca dal 2014 dopo essere stato protagonista anche di quattro stagioni di Linea Verde di tre Un mezzogiorno in famiglia. Ha iniziato con la tv dei ragazzi come volto di Disney Club. Da quest'anno conduce anche Unomattina dopo aver affiancato Maria Soave nella versione estiva. Davvero indistruttibile il conduttore che negli anni si è specializzato nel raccontare la montagna scrivendo anche alcuni libri sull'alpinismo e conducendo pure Kalipè - A passo d'uomo.

Massimiliano Ossini, il conduttore si ispira a Piero e Alberto Angela

