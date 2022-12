Anthony Delon, chi è la moglie, la violenza del padre Alain e la malattia della mamma

12 dicembre 2022 a

Anthony Delon di nuovo in Italia. Dopo le interviste rilasciate a Silvia Toffanin e Mara Venier sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno (Rai1). Ripercorrerà la sua infanzia e il difficile rapporto con i genitori Alain e Nathalie Delon. Delon jr infatti è un caso editoriale in Francia con la sua autobiografia dal titolo Dolce crudele in cui ha messo nero su bianco le sofferenze provate in famiglia, tra cui i comportamenti violenti del padre: "Si è comportato in quel modo perché anche lui è stato abbandonato. Il dramma della sua vita è avvenuto quando ha deciso di andare in guerra a 17 anni e sua madre ha firmato perché si arruolasse, accettando anche il rischio che potesse morire. La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui vengono da quell’episodio" ha spiegato recentemente a Verissimo.

Il giovane Delon ha poi spiegato di aver scelto una strada: "Per trovare il proprio equilibrio è fondamentale perdonare. Bisogna amare e cercare di capire per non ripetere gli stessi errori". Infine, una parte del libro è dedicata a sua madre Nathalie, scomparsa all’inizio del 2021 dopo una terribile malattia. Una donna che ha avuto problemi di tossicodipendenza. "Era femminista, era un individuo libero, si reiventava continuamente e amava gli uomini, però aveva un carattere molto duro con un cuore grandissimo" ha spiegato. Una vita complicata quella di Anthony che è stato cresciuto dalle tate e per 10 anni è stato in collegio. "Mamma faceva l'attrice non poteva crescermi, però si è rifatta con i nipoti, con loro è stata una grande nonna".

Ma chi è Anthony Delon? Figlio dell'attore Alain Delon e di Nathalie Delon, nato a Los Angeles, 58 anni, ha seguito le orme del padre nella recitazione. Il 27 giugno 2006 ha sposato Sophie Clerico, dalla quale ha avuto due figli. Da una precedente relazione ha invece avuto Alyson Le Borges, nata nel 1986.

