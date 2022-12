Il campione, film stasera in tv lunedì 12 dicembre su Rai 1. La trama

12 dicembre 2022 a

Stasera in tv, lunedì 12 dicembre, su Rai 1 torna il ciclo di film Vite da campioni. La pellicola che andrà in onda stasera alle ore 12.25, si intitola Il campione. Regia di Leonardo D’Agostini e con Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro, con la partecipazione di Anita Caprioli e Massimo Popolizio. Nastro d’argento a D’Agostini come miglior regista esordiente, Racconta la vicenda di Christian Ferro, giovanissimo e fortissimo attaccante della Roma e idolo dei tifosi, tanto talentuoso sul campo di calcio quanto acerbo e insulso nella sua vita privata. Grazie all’intervento di Valerio Fioretti, un insegnante che ha perso la sua cattedra e per vivere gli dà lezioni private, Christian riuscirà a evolversi personalmente e anche a fare un salto di qualità nella sua vita agonistica.

