Non è l'Arena, Giletti: "Ma allora è una scop**a generale, altro che collaborazione". E lo studio applaude

12 dicembre 2022 a

a

a

Caos in studio nella parte finale della puntata di Non è l'Arena, quando viene trattato il tema della pornografia e del sito per adulti Onlyfans. Massimo Giletti va dritto al sodo durante l'intervista a Matteo e Vittoria, una coppia italiana che è diventata ricca grazie a video particolarmente intimi, pubblicati proprio su Onlyfans. Quando la coppia spiega che nei filmati a volte ci sono "collaborazioni" con altre persone, il conduttore perde la pazienza: "Collaborazione? Ma si tratta di una scop**a generale, altro che collaborazione. Avete un concetto un po' strano di collaborazione. Siate seri. Usate i termini giusti, la spacciate come se fosse uno scambio intellettuale. C'è una determinata attività, la filmate e la mettete in rete". Lo studio ovviamente sottolinea con uno scrosciante applauso il chiarimento hard di Giletti. Nella parte del programma dedicata al porno, andata in onda rigorosamente oltre la mezzanotte, ovviamente lo studio si divide in due. C'è chi sostiene che sia solo una professione redditizia e chi la giudica in maniera molto critica, sottolineando anche che finisce per influenzare negativamente i giovani.

https://www.la7.it/nonelarena/video/onlyfans-giletti-sbotta-collaborazione-e-una-sco-generale-12-12-2022-463990

"Io inorridisco a pensare che giovani dall'aspetto anche interessante e intelligente si pieghino a fare queste cose - è il commento, durissimo, del filosofo Diego Fusaro -. Mi rivolgo ai giovani: leggete Dante Alighieri e il suo amore per Beatrice, Petrarca e Laura. Non pensate che l'amore sia questa vile forma di godimento. E' importante anche il piacere ma l'amore è altro, il piacere non può prescindere dall'amore altrimenti diventa vile commercio, cari amici".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.